Milli Eğitim Bakanı Tekin, İlçe Müdürleriyle Toplantı Düzenledi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, ilçe milli eğitim müdürleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, özel okullarla beraber yaklaşık 75 binin üzerinde kurum, 1 milyon 200 binin üzerinden öğretmenle hizmet verdiklerini ifade etti. Tekin, Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı diğer kurumlarla beraber 100 binin üzerinde kurumların muhatapları olduğunu bildirdi. 18 milyon öğrenci ve 86 milyona yakın bütün vatandaşlarımıza bire bir temas halinde olan devasa bir yapı olduklarını ifade eden Bakan Tekin, "Dolayısıyla bu yapı içerisinde dikkat etmemiz gereken en temel şey bu yapının bir ahenk içerisinde, bir uyum içerisinde ortak hedeflere yönelik olarak ortak aynı metodolojiyle mücadele etmesini temin etmek. Bu bizim için önemli. Eğer bunu yapamazsak, bu uzlaşıyı sağlayamazsak bu yolculuğu beraber yürüyemezsek attığımız adımların hiçbir anlamı yok. Attığımız adımların başarılı olmasının yegane yöntemi" diye konuştu.

Bakanlık görevini devraldığı 2023 Haziran ayında bakan yardımcıları ve genel müdürlere hazırladığı 6 soru yönelttiğini anlatan Tekin, "Soruların ortak özelliği şu; bakanlık, bakan yardımcıları ve genel müdürler birbirlerinin ne yaptıklarından, ne için yaptıklarından, nasıl yaptıklarından haberdarlar mı ve birbirleriyle aynı dili konuşup aynı çalışmaları yapıyorlar mı? 6 tane soru da beklediğim cevaplar bunlardı. O gün başladığımız noktayı bugün şu an geldiğimiz nokta itibarıyla farklı uygulamalarla devam ettirdik. Hemen ertesinde bütün öğretmen arkadaşlarımızla sohbet etmek için mekanizmalar oluşturmaya başladık ve öğretmenler odası etkinlikleri oluşturduk. Bazen planlanmış davetli öğretmenler odası programları yaptık. Bazen il ziyaret ettiğimizde okulları önceden milli eğitim müdürlerimiz organize ettiler. Gittiğimiz okuldaki öğretmen arkadaşlarımıza sohbet ettik. Çoğunlukla da habersiz ziyaret ederek okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızla samimi sohbetler yaptık. İl müdürlerimizle yaptığımız toplantılarımızı bütünleştirdik. Her ay yaptığımız her işi il müdürü arkadaşlarımızla konuştuk. Zümre öğretmen arkadaşlarımızla ilgili bir karar aldık ve bunu önemsediğimizi ifade ettik" dedi.

Bakanlığın elektronik ortamda iletişim kanallarını aktif bir şekilde kullanmaya başladıklarını söyleyen Bakan Tekin, "Yapmak istediğimiz şey, biraz önce söylediğim gibi sayısal büyüklük olarak birlikte hareket eden aynı şeyi yapmak isteyen ve aynı hedefe yönelmiş aynı azim ve kararlılıkta çalışan insanların bir araya geldiği bir aile ortamı oluşturmak istedik. Bunu yapmak için kurumsal toplantı anlamında attığımız adımlardan bir tanesi sizin şu anda bulunduğunuz toplantı ortamı. İlçe müdürlerimizi kısımlar halinde 200-300 kişilik gruplar halinde toplantılarımıza davet ettik. Geçtiğimiz hafta ilk grubu 200 civarında ilçe müdürü arkadaşımızla beraber Gaziantep'te yaptık. Bugün 300'ün üzerinde ilçe müdürümüzle beraber buradayız ve önümüzdeki bu ay içerisinde bütün ilçe müdürleri toplantılarını tamamlamış olacağız. Burada bulunduğunuz süre içerisinde biraz önce çerçevesini çizdiğim mantık dahilinde bakanlığımızın neyi niçin yaptığını, hangi yöntemleri izlediğini ve sizlerden beklentimizin ne olduğunu ilgili arkadaşlarımız bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz sizlerle paylaşacaklar" ifadelerini kullandı.