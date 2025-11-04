Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hikaye Yazma Yarışmasında Ödülleri Verdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hikaye Yazma Yarışmasında Ödülleri Verdi
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hikaye yazma yarışmasında yayımlanmaya değer görülen 20 eserin sahibi öğretmenlere ödüllerini verdi. Yarışma, öğretmenlerin yaratıcılığını artırmayı amaçlıyor ve dereceye giren eserler Türkiye genelindeki okullarda dağıtılacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hikaye yazma yarışmasında yayımlanmaya değer görülen 20 eserin sahibi öğretmene ödüllerini verdi. Bakan Tekin, "Eserlerin sahipleri, 2'nci yarı yılın başında Türkiye çapında en çok okunan yazarlar arasında yer alacaklar. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde baskı yapıp dağıtacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı hikaye yazma yarışması ödül törenine katıldı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlamak, çocuk edebiyatına özgün katkılar sunmak amacıyla 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya, 2 bin 76 öğretmen hikaye metinleriyle başvurdu. Hikayeler, 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf düzeyleri olmak üzere 4 kategoride, 68 akademisyenden oluşan değerlendirme kurulu tarafından incelendi. Değerlendirme sonucunda yayımlanmaya değer görülen 20 eser, 16 Ekim 2025'te kamuoyuna duyuruldu.

'İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜ SÜRDÜRÜYORUZ'

Ödül töreninde konuşan Bakan Tekin, öğretmenlerle kurdukları iletişimin Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel yönetim anlayışını oluşturduğunu belirterek, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok büyük bir aileyiz. Herkes söyler; ama biz gerçekten 86 milyonun tamamına hitap ediyoruz. Her eve giriyoruz, her evde varız. Bu sorumlulukları hakkıyla taşımak kolay değil; ama 1 milyonun üzerindeki öğretmen arkadaşımızla bu yolu birlikte yürüyoruz" dedi.

Öğretmenlerle istişare kültürünü sürdürdüklerini de vurgulayan Tekin, "Göreve başlarken sorunlarımızı karşılıklı tartışarak, ortak akılla çözüm bulacağımız bir mekanizma oluşturacağımızı taahhüt etmiştik. Bu anlayışın sonucu olarak 'Öğretmenler Odası Buluşmaları'nı başlattık. Bu etkinlikler sembolik değildir; her kararımızda bu buluşmalarda dile getirilen görüşlerin payı vardır" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYONUN ÜZERİNDE BASKI YAPACAĞIZ'

Yarışmaya katılan öğretmenleri kutlayan Tekin, dereceye giren eserlerin Türkiye genelindeki okullarda öğrencilere ulaştırılacağını söyleyerek, "Bugün ödül vereceğimiz eserlerin sahipleri, 2'nci yarı yılın başında Türkiye çapında en çok okunan yazarlar arasında yer alacaklar. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde baskı yapıp dağıtacağız. Bu çok kıymetli bir kazanım" diye konuştu.

Bakan Tekin, yarışmanın bundan sonraki yıllarda da düzenleneceğini belirterek, "Bu yıl sadece ilkokul düzeyinde yaptık. Önümüzdeki yıl temel eğitimin bütün düzeylerinde yapılmasını planlıyoruz. Ayrıca ebeveynlere yönelik okuma kitapları kategorisi de eklemeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Tekin, yarışmada görev alan jüri üyelerine, akademisyenlere ve katılım gösteren tüm öğretmenlere teşekkür ederek, "Biz birbirine kenetlenmiş bir aile oldukça, eğitim sistemimizdeki başarı çıtası her geçen gün daha yükseğe çıkacaktır" dedi.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından dereceye giren öğretmenlere ödüllerini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İctimai Tv
Haberler.com
