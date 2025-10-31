Milli Eğitim Bakanı Tekin: Gazze'deki Durum Eğitim Hakkını Tehdit Ediyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürdürülebilir bir dünya için sadece eğitim hakkının değil, yaşam hakkının da savunulması gerektiğini belirterek, " Gazze'de yaşanan karanlık tablo, uluslararası toplumun acil müdahalesini ve çocukların temel haklarının korunmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43'üncü Genel Konferansı kapsamındaki 'Yarını Bugünden Dönüştürmek: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Gerekli Beceriler' temalı Bakanlar Oturumu'nda katılımcılara hitap etti.

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinin eğitimin dönüştürücü gücü olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Geleceğimizi daha adil ve yaşanabilir kılmak için bu gücü hep birlikte geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir dünya için sadece eğitim hakkının değil, aynı zamanda yaşam hakkının da savunulması gerektiğini belirten Tekin, " Gazze'de olanlar, eğitim hakkını sistematik biçimde yok etmiştir. Yaklaşık 750 bin öğrenci eğitimden uzak kalmış, 518 okul yıkılmış ya da ağır hasar almış, yükseköğretim kurumlarının yüzde 79'u kullanılamaz hale gelmiştir. Bu karanlık tablo, uluslararası toplumun acil müdahalesini ve çocukların temel haklarının korunmasını zorunlu kılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'İNSANIN ORTAK GELECEĞİNİ KUCAKLAYAN BİR PARADİGMA İNŞA ETMEMİZ KAÇINILMAZDIR'

Bakan Tekin, UNESCO'nun 'herkes için eğitim' temel ilkesini, Gazze başta olmak üzere okula erişim imkanları sınırlı olan tüm çocuklar için dikkate almak durumunda olduklarını söyledi. Türkiye olarak yakın zamanda dört ana konuyu gündeme aldıklarını kaydeden Tekin, "Bunlardan biri dünya barışının sağlanması, demokrasi ve insan hakları kültürünün yerleşmesi için ana aracın eğitim olduğu gerçeğinden hareketle hayata geçirdiğimiz öğretim programlarımız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlattığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insan haklarına saygılı, demokratik ve evrensel değerlere dayalı bir eğitim anlayışını temsil etmektedir. Bu model, bireylerin sürdürülebilir ve insan onuruna yakışır bir biçimde gelecek inşa etmelerini amaçlar, çevreye duyarlı, ekolojik bilinç sahibi nesiller yetiştirmeyi merkeze alır. İçinde bulunduğumuz akıl dışılıkları sorgulayan, insanın ortak geleceğini kucaklayan bir paradigma inşa etmemiz kaçınılmazdır. Nitekim biz, modelimizle dünyaya örnek olacak biçimde insan haklarını gözeten, insana saygıyı esas alan demokratik bir eğitim anlayışını merkeze aldık" diye konuştu.

'YAPAY ZEKAYI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ANLAYIŞLA EĞİTİM SİSTEMİMİZE ENTEGRE ETTİK'

Son 20 yılda eğitime erişim sorunlarını büyük ölçüde çözmüş bir ülke olarak nitelik konusunu odağa aldıklarını vurgulayan Tekin, "Bu gerçekten hareketle gündemimizdeki ikinci ana konu, eğitimde kaliteyi artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için dijital ve yenilikçi çözümlerle kapsamlı bir dönüşüm sürecini yürütmektir. Günümüzde dijital teknolojiler, eğitime erişimi insan açısından artık bir seçenek değil bir zorunluluk olarak görür. Bu nedenle öğretmen ve öğrencilerimizin dijital okuryazarlık ve yetkinliklerinin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Yapay zekayı, sürdürülebilir anlayışla eğitim sistemimize entegre ettik" ifadelerini kullandı.

Gündemlerindeki diğer bir konunun, zorunlu eğitim çağı içindeki ve dışındaki bireylerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik bir hamle olduğunu dile getiren Bakan Tekin, bir diğer konunun ise öğretmenlerin yetiştirilmesi ve niteliklerinin artırılması olduğunu bildirdi. Tekin, konuşmasını, "Bütün dünya milletlerini insan haklarını, demokrasiyi merkeze alan bir eğitim öğretim süreci inşa etmeye davet ediyorum" sözleriyle tamamladı.