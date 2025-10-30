Milli Eğitim Bakanı Tekin: Filistinli Kardeşlerimize Destek İçin 80 Milyon TL Elde Edildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları alanların yeniden ihya edilmesiyle ilgili olarak okullarımızda kermes etkinlikleri başlatmıştık. Bugün bu kermeslerden yaklaşık 80 milyon TL civarında gelir elde edildi" dedi.

Bakan Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Tekin, burada 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermes Alanı'nı gezdi. Burada konuşan Tekin, "Bu okulda, Filistin konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız etkinliklerden bir tanesi yapılıyor. Biz 7 Ekim 2023 itibariyle çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle beraber bağımsızlık, adalet, insan hakları, demokrasi gibi değerlerin uluslar için, insanlık için ne kadar önemli olduğunu anımsatmaya, hatırlatmaya, bu konuda bilgilendirmeye çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'E DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İsrail'in saldırılara başladığı zaman bir dakikalık saygı duruşuyla farkındalık oluşturmaya başladıklarını hatırlatan Tekin, "Ertesi yıl 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' temasıyla yine çocuklarımız ve gençlerimizle bu anlamda farkındalık oluşturacak eylemler yapmıştık. Şimdi bizi ümitlendiren gelişmeler oldu. Barış eğer kalıcı olur ve bizim arzu ettiğimiz gibi iki devletli bir çözüm orada üretilirse Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları alanların yeniden ihya edilmesiyle ilgili olarak okullarımızda kermes etkinliklerine başlatmıştık. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz bu anlamda öncülük yaptı ve 'Biz Ankara'daki okullarda yapacağımız kermeslerle Filistin'de okul yapmak istiyoruz' dediler. Yanlış bilmiyorsam bugün bu kermeslerden yaklaşık 80 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Ben bu kermeslere katkı veren öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve buradan alışveriş yaparak Filistin'e destek olan herkese teşekkür ediyorum, bugün buradaki çalışmamız gerçekten insanlığa örnek olacak bir çalışma" dedi.

Bakan Tekin, açıklamalarının ardından TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Tekin, aldıkları ödüllerden dolayı öğrencileri tebrik ederek, çalışmalarını inceledi. Ardından Güneş Santrali Kurulumu Atölyesi'ni ziyaret ederek burada bulunan öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

z

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,