Milli Eğitim Bakanı Tekin Elazığ'da

ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programları çerçevesinde Elazığ'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'daki programının ardından Elazığ'a geldi. İlk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları karşıladı. Şeref defterini imzalayan Tekin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.