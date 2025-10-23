Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim Hakkını Vurguladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bir ülkenin barışı, evlatlarının okulda kendini güvende hissetmesidir. Demokrasisi, söz hakkının korunmasıdır. İnsan hakları, ayrımcılığın kapıdan içeri girememesidir. Bu güvenceleri hayata geçiren de okullarımızda kurduğumuz adil düzen, ayrımcılığı dışlayan uygulamalar, şeffaf denetim ve nefret diline karşı net duruşumuzdur. Çocuklarımız güvendeyse geleceğimiz güvendedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güney Afrika'da düzenlenen 'G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Bakan Tekin, mesajında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, " Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden ve sivilleri hedef alan saldırılar karşısındaki derin üzüntümü ifade etmek isterim. Karşımızda yerleşim alanlarının hedef alındığı, kitlesel yerinden edilmelerin yaşandığı, erişim kısıtları nedeniyle temel hizmetlerin çöktüğü bir insani kriz var. Bu insani krizin en yakıcı sonuçlarından biri de eğitim hakkının sistematik biçimde ortadan kaldırılmasıdır. Çok sayıda okul ve eğitim kurumu kullanılamaz hale gelmiş, öğretmen ve öğrenciler yerinden edilmiş, yüz binlerce çocuk okula erişememekte, öğrenme kaybı ve psikososyal travma derinleşmekte, nesiller arası yoksulluk riski büyümektedir. Önceliğimiz; sivil nüfusun korunması, insancıl hukukun eksiksiz uygulanması, kesintisiz insani erişim ve çocukların güvenli biçimde eğitime dönüşümünün sağlanması olmalıdır. Nitekim politika yapıcılar olarak biz biliyoruz ki bir ülkenin barışı, evlatlarının okulda kendini güvende hissetmesidir. Demokrasisi, söz hakkının korunmasıdır. İnsan hakları, ayrımcılığın kapıdan içeri girememesidir. Bu güvenceleri hayata geçiren de okullarımızda kurduğumuz adil düzen, ayrımcılığı dışlayan uygulamalar, şeffaf denetim ve nefret diline karşı net duruşumuzdur. Çocuklarımız güvendeyse, geleceğimiz güvendedir. Malumunuz, bu suçları işleyenlerin bir dönem eğitim sistemlerinden geçmiş olması, meselenin nicelikte değil nitelikte düğümlendiğini; değer zemininden kopmuş bir 'başarı kültürü'nün toplumsal risk ürettiği gerçeğinin acı bir şekilde farkında olmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU İLE MESLEĞİN STANDARTLARINI GÜÇLENDİRDİK'

'Eğitim' başlığını masaya taşıyan Güney Afrika Dönem Başkanlığını ve koordinasyon ekibini tebrik eden Bakan Tekin, Türkiye'de erken çocukluk eğitiminin, çocukların potansiyeline ulaşmasında belirleyici bir eşik olduğunu kaydetti. Bu alanda Türkiye'nin yatırımlarını artırdığını vurgulayan Bakan Tekin, ülke genelinde derslik kapasitesinin ve okullaşmanın yükseltildiğini, eğitime erişimi kolaylaştıran yenilikçi uygulamaların sahaya yayıldığını aktardı. Mesajında ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen yenilikleri anlatan Bakan Tekin, "Aynı anda kaliteyi güçlendirmek için programlarımızı güncelliyor, çocuklarımızı çağın ve geleceğin becerileriyle donatıyoruz. Bu doğrultuda, 2024 yılında erken çocukluk eğitimi dahil, eğitimin tüm seviyelerini kapsayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizi uygulamaya başladık. Amacımız, insan merkezli bütüncül bir yaklaşımı esas alarak bilgiyi beceriyle, beceriyi değerle buluşturmak ve her kademede çocuklarımıza güvenli, adil, katılımcı bir okul iklimi sunmaktır. Bu dönüşümün merkezinde hiç şüphesiz öğretmenlerimiz var. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğin statüsünü ve standartlarını güçlendirdik. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Milli Eğitim Akademisi ile de hizmet öncesinden başlayarak kariyerin her aşamasında sürekli mesleki gelişimi kurumsallaştırdık" dedi.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2 gün süren program çerçevesinde ülkeler, 'Nitelikli Temel Öğrenme, Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması ve Değişen Dünyada Eğitimde Mesleki Gelişim' temaları çerçevesinde uygulamalarını paylaştı. Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenlerin mesleki standartlarını güçlendiren Milli Eğitim Akademisi ve sürekli mesleki gelişimi destekleyen dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) sistemi örnek olarak paylaşıldı. Program boyunca ayrıca ülkeler ve kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'yi Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ve Güney Afrika Eğitim Müşaviri Nedim Kaya temsil etti.