Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de Yeni Okul Açılışında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'nin Kara Hacı Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Esin Olcay Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törende Bakan Tekin'in yanı sıra Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler yer aldı. Bakan Tekin, okul girişinde öğrenciler tarafından ellerinde Türk bayrakları ile karşılandı.

Törende konuşan Bakan Tekin, kamu bütçesiyle yapılan hiçbir okulun açılışına katılmadığını belirterek, "Sadece hayırseverlerimizin inşa ettiği okullarımızın açılışlarına katılıyorum ve kaçırmamaya da çalışıyorum. İki sebebi var. Bir tanesi marifet iltifata tabidir. İkincisi de hayrı yapan ailelerimize her ne niyetle hayır yaptılarsa Allah'tan hayırları kabul etmesini temenni etmek. Kendilerine teşekkür etmek için katılıyorum. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Düzce'de 2 bin 7 derslik Düzce'deki çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim süreçlerine destek oluyormuş. Aradan geçen zaman içerisinde bu dersliklerin yaklaşık yüzde 30'dan fazlası ya yıkılmış ya da ekonomik ömrünü tamamladığı için yeniden yapılmış. Böyle baktığımızda 1200 civarında eskiden kalan derslik olduğunu tahmin edebiliriz. Şu anda ise 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise halihazırda 3 bin 968 derslikle eğitim öğretim sezonunu açmış durumdayız. Yani neredeyse 3 katına çıkmış durumda. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Düzce'de 2 bin 400 öğretmenimiz ile eğitim öğretim hizmeti verirken şu anda bu yıl eğitim öğretim yılı başında 6 bin 24 öğretmenimiz öğretmenlik hizmetini yerine getiriyor. Bu rakamlardan sonra şunu söyleyeyim sadece size. Düzce'de ilköğretim düzeyinde yani ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 18, ortaöğretim kurumlarında yani liselerimizde ise 19. Bu çok önemli bir gösterge. Bu hem zaten Türkiye'deki genel anlamda eğitim göstergeleri OECD rakamlarının altında. Düzce'nin göstergeleri ise Türkiye ortalamasının da altında bu çok önemli bir rakam. Aynı şekilde öğretmen başı düşen öğrenci sayısı itibarıyla da ilkokullarda öğretmen başına 15 öğrenci, ortaokullarda 12 öğrenci, ortaöğretim kurumlarında yani liselerimizde 10 öğrenci düşmekte. Şu anda Düzce'de yapımı devam eden yani 2025 yatırım programımızda olan yapım işi yani inşaatı ihalesi devam edenlerle beraber 296 dersliğimiz önümüzdeki yıl içerisinde bitmiş olacak. Aynı şekilde bunlarla beraber yapımı devam eden pansiyonları, yapımı devam eden spor salonları ve atölyeleri saymıyorum" diye konuştu.

'EĞİTİM ÖĞRETİM TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNİN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRDİĞİNDE BAŞARILI OLUNACAK BİR ALAN'

Bakan Tekin, eğitim öğretimin toplumun tamamının toplumun bütün kesimlerinin hep birlikte sorumluluklarını yerine getirdiğinde başarı olunacak bir alan olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi"Milli Eğitim Bakanı olarak bizim görevlerimiz var. Öğretmenlerimizin görevleri var. Ailelerimizin görevleri var. Sivil toplum örgütlerimizin görevleri var. Siyasetçilerimizin görevleri var. Ben şunu arzu ediyorum. Herkes kendi üstüne düşeni yapsın. Herkes kendi üstüne düşeni yaptığında başarılı olacağız. Ancak kendi üstüne düşeni yapmadan başkalarını eleştiren, başkalarının hatalarını ve eksikliklerini söyleyen kişilerin samimiyetinden kuşku duymamız gerekir. O yüzden benim kendi kişisel hayata bakış açım şu. Herhangi bir konuda eleştiri yapabilmek için önce kendi üstümüze düşeni yapmamız lazım."