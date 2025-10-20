Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Teftiş Sistemi ve Kamu Yönetimi Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Teftiş Sistemi ve Kamu Yönetimi Açıklamaları
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, teftişin amacının cezalandırma değil, danışmanlık hizmeti olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı'nda teftiş sisteminin kamu hizmetine sağladığı katkılara dikkat çekti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Teftişten beklediğimiz şey; idarenin kamu hukukuna, temel hak ve hürriyetlere, hukuk devleti düzenine uygun davranması konusunda danışmanlık hizmeti yapmaktır" dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı'nda Teftiş Sistemi ve Müfettiş Rollerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı'na katıldı. Bakan Tekin'e, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli de eşlik etti. Bakan Tekin, modern kamu yönetiminde denetim birimlerinin icracı birimler kadar etkili ve önemli olduğunu belirterek, bu yapıların kamu hizmeti süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Teftişin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında yapısal değişim eğilimi gösterdiğini hatırlatan Tekin, Türkiye'de teftişin uzun süredir yanlış anlaşıldığını ifade etti. Teftişin amacının cezalandırma olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, bu birimlerin kamu hizmeti süreçlerinde hata yapılmasını önlemeye yönelik rehberlik işlevi gördüğünü ifade etti. Tekin, "Normal koşullarda teftişten beklediğimiz şey, cezalandırma değildir. Teftişten beklediğimiz şey; idarenin kamu hukukuna, temel hak ve hürriyetlere, hukuk devleti düzenine uygun davranması konusunda danışmanlık hizmeti yapmaktır" diye konuştu.

Kamuoyunda teftişin cezalandırıcı bir mekanizma olarak algılanmasının doğru olmadığını söyleyen Bakan Tekin, bu algının değişmesi için çeşitli adımlar attıklarını aktardı. Tekin, teftiş birimiyle bakanlığın diğer birimleri arasında iş birliği ve ortak hedef anlayışının daha da güçlendirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti. Tekin, teftiş sisteminin eğitimin kalitesini yükseltmeye katkı sunacak şekilde yapılandırılmasının önemine değinerek, "Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının sahada uygulanması başta olmak üzere eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli buluyoruz. Bu kapsamda çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, eğitim sistemimize değerli katkılar sağlamasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
