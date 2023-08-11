Milli Eğitim Bakanı Tekin: "11 ilde eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık"

RİZE - Milli Eğitin Bakanı Yusuf Tekin, depremden etkilenen 11 ilde eğitim ve öğretim yılının sorunsuz başlaması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek "11 ilde eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, biz dizi ziyaret ve programa katılmak için Rize'ye geldi. Rize'ye gelen bakan Tekin, öncelikle Ak Parti Rize İl Başkanlığına ziyaret etti. Daha sonrasında Bakan Tekin Rize Valiliği'ni ziyarette bulunmak için yola çıktı. Rize Valiliğine gelen Bakan Tekin'i Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı karşıladı. Bakan Tekin Rize Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen İl Eğitim değerlendirme toplantısının ardından Cuma namazını kılmak için merkeze bağlı Kala Mahallesi'nde bulunan Kale Camii'ne gitti. Namazın ardından Bakan Tekin, Rize Belediyesi'ni ziyarette bulunarak Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in misafiri oldu. Belediye ziyaretinin ardından kendisinin de mezunu olduğu Rize İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, burada öğretmenleri ile bir araya geldi.

"11 ilde eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, deprem bölgelerinde eğitim öğretim yılının sorunsuz şekilde başlatacaklarını belirterek, "Eğitim öğretim yılı başlamadan önce hedefimiz Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp eğitim öğretim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek. 2023-2024 eğitim öğretim yılına minimum sorunla, en hazırlıklı bir biçimde girebilmek. Bakanlıktaki bütün birim amiri arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz. Bu sürece deprem illerimizle başladık. Deprem bölgesindeki illerde hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik. 11 Eylül tarihi itibariyle öncelikle bu 11 ilde eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık. İnşallah orada sorun yaşamadan eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız. Ekiplerimiz orada çalışmaya devam ediyorlar. Her il için Bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız özellikle on bir ilde Valilerimizle, Belediye Başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık" şeklinde konuştu.

"Eğitim öğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok"

Rize'de eğitim öğretime hazırlık açısından sıkıntı olmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Rize benim için özel. Benim memleketim sayılır. Bütün çocukluğum, gençliğim, eğitim öğretim hayatımın, özellikle; ilkokul, ortaokul ve lise kısmı burada geçti. Burayla duygusal bağlarım çok yoğun. Müsteşar olarak göreve başlarken de ilk ziyaret ettiğim il Rize'ydi. Bakan deprem bölgesi dışında ilk ziyaret ettiğimiz illerden bir tanesi burası oldu. Burada çok sevindirici bir şekilde gördük ki, eğitim öğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmen norm ihtiyaçlarımız yüzde yüze yakın tamam. Sınıf sayısı itibariyle ihtiyaç olan bazı sıkışmış yerleşim yerleri var. Oralarda da gerekli tedbirleri alarak eğitim öğretim ortamlarının optimum bir biçimde verebildiği, en rasyonel çözümleri üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah yeni eğitim öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar"

Yeni öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlatmak istediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bu süreçte de bize başta Rize Valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimiz olmak üzere bize yoğun bir destek var. Eğitim öğretim toplumun bütün kesimleriyle ortak, beraber hareket edildiği zaman sorunların çözüleceği bir sektör. Biz merkez idarenin taşra teşkilatı, yerel yönetimler, siyasetçiler, veliler, aileler, özel okullar, özel kurumlar hep birlikte eğitim öğretim sürecini beraber çözelim istiyoruz. Bugün de hem siyasetle hem valiliğimizde, belediyemizde bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık. Öğleden sonra öğretmen arkadaşlarımızdan tatilde olmayıp, burada olan arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim öğretim sürecini, kurumsallaşması için en sağlık atmış oluruz diyorum" diye konuştu.