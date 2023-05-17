Milli Eğitim Bakanı Özer ve Savunma Sanayii Başkanı Demir Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışında buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışı ve Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.