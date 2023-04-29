Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye son 20 yılda eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık ettiğini belirtti. Ayrıca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Samsun'un bölgenin en büyük ve Türkiye'nin de sayılı şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin önemine değindi.

SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin 2000'li yıllara gelirken beşeri sermayesini hoyratça kullanan bir ülke olduğunu belirterek, son 20 yılda eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ve Sanat Merkezi açılışına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyelerinin de yer aldığı açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde eğitimde devrimsel bir dönüşüme tanıklık ettiğini belirtti. Ülkedeki en kalıcı sermayenin beşeri sermaye olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Beşeri sermayenin de niteliğini arttırmada kullanılan en önemli enstrüman, eğitim. Eğitim olmazsa üretim olmaz. Eğitim olmazsa geçmişten geleceğe iddialı bir şekilde yola yürümek mümkün olmaz. Eğitim olmazsa sanat olmaz, eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için bugün rekabet etmiş olduğumuz ülkeler 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra eğitimde okullaşma oranlarını arttırmak için yani, tüm eğitim kademelerinde çocuklarını, gençlerini eğitimle buluşturmak için devasa yatırımlar yaptılar. Okullaşma oranlarını yüzde 100'lere ulaştırdılar ama 2000'li yıllara geldiğimiz zaman Türkiye'de eğitimin manzarası çok kötüydü. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11'di. Yani 5 yaş, 100 çocuktan sadece 11 tanesi okuldaydı. 89 tanesi dışarıdaydı. O eğitim alanlar da sosyoekonomik seviyesi güçlü olan aileler. Yani garibanlar eğitim erişimle ilgili dezavantajları olanlar, eğitim erişemiyordu. Ortaöğretimde, yani lisede okullaşma oranı sadece yüzde 44'tü. Yani lise çağı nüfusunun 100 gencimizin 56 tanesi liseye devam edemiyordu, kayıt dışıydı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'tü. Türkiye 2000'li yıllara gelirken beşeri sermayesini hoyratça kullanan, ona eğitim üzerinden gerekli değeri vermeyen bir ülke konumundaydı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili devasa bir seferberlik başlatıldı. Derslikler yapıldı. Okullar yapıldı. 2000'li yıllarda Türkiye'deki 81 ilde, 920 ilçedeki derslik sayısı sadece 300 bindi. Bugün 857 bin dersliği olan bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdeleler kesilerek binanın açılışı yapıldı. Bakan Özer ve Muş, binayı gezerek brifing aldı.