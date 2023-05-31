Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Gençlerimizle ilgili çok fazla şikayet var' diyenler deist oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kandilli Kız Lisesi'nde Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Özer, gençlerle ilgili yapılan şikayetlere karşı çıkarak, 'Tam tersine onu diyenler deist oldu' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kandilli Kız Lisesi'nde Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Törene, okulda açılan kütüphaneye ismi verilen eski bakan Prof. Dr. Nabi Avcı da eşlik etti. Saygı duruşu ve Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin korosuyla birlikte okunan İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Özer ve Avcı da konuşma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEKİ OKULLARDAKİ KİTAP SAYISI 28 MİLYONDU 118 MİLYON 40 BİN OLMUŞ

"TAM TERSİNE ONU DİYENLER DEİST OLDU"

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Konuşmaların sonrasında kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Özer ve Avcı birlikte açılışı gerçekleştirilen kütüphaneyi gezdi. Avcı ve Özer daha sonra okuldan ayrıldı.