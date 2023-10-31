Milli Eğitim Bakanı, öğretmen E.K. hakkında konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında; Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmen E.K. hakkında konuştu. Bakan Tekin, "Sektör olarak sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir… Başka bir sürü örnek zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi pazar günü Antalya'da yaşanan olay. Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır bir hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Tekin, Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmen E.K. hakkında konuştu. Tekin, şunları söyledi:

"BU VE BENZERİ OLAYLAR, İMAJIMIZI, İLİŞKİMİZİ KAMUOYUNDA FARKLI VE TARTIŞILIR BİR HALE GETİRİYOR"

"Benim sizden istirhamım şu. Sektör olarak sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir. Attığımız adımlara, başlattığımız uygulamalara hep beraber sahip çıkalım. Ancak bu şekilde sonuç elde edebiliriz. Ders kitabı bir örnekti. Onun dışında başka bir sürü örnek zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi pazar günü Antalya'da yaşanan olay. Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır bir hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım. Bunu bir şekilde sektör de kendi içinde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan öğretmen E.K'nın görev yaptığı TED Antalya Koleji'nde, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de soruşturma başlattığı öğrenilmişti. TED Antalya Koleji'nde öğretmen E.K.'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yaptığı konuşmanın görüntüleri dün gün boyu sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülere göre E.K. şunları söylemişti:

"Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce Anayasa'ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti'nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğini her gün için şükrettin mi yaradana? Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Cumhuriyet'in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemli geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?"

E.K. hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan öğretmen, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.