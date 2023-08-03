Milli Eğitim Bakanı Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitim alan kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katıldı. Bakan Tekin, kaymakam adaylarına yaşayacakları problemlere karşı karamsarlığa kapılmamalarını tavsiye ederek, "Yeise kapılmayın. Millete hizmet yolunda oturduğunuz koltuklardan güç alan değil, oturduğunuz makamlara itibar katan çalışmalarla hizmet ettiğiniz takdirde çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayatta sizi üzecek, çalışmalarınızı sekteye uğratacak olaylara karşı yılgınlık göstermeden sorumluluklarınızı mutlaka yerine getirin" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin daha sonrasında kura çekerek yeni görev yerlerine atanacak kaymakamlara başarı dileklerini iletti.