Milli Eğitim Bakanı Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 108'inci Kaymakamlık Kursu eğitim programına katılarak kaymakam adaylarına hitap etti. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen programda kaymakam adaylarına hitap eden Bakan Yusuf Tekin, akademik ve bürokratik alanlarda tecrübe paylaşımında bulundu.

Kaymakam adaylarına hitaben yaptığı konuşmada "Görev yapacağınız bölgelerde yaşayabileceğiniz problemlere karşı sakın karamsarlığa düşmeyin, yeise kapılmayın" diyen Bakan Tekin, inançla ve azimle zorlukların üstesinden gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam adaylarına alçakgönüllü ve iletişime açık olmaları tavsiyesinde bulunan Tekin, "Millete hizmet yolunda oturduğunuz koltuklardan güç alan değil, oturduğunuz makamlara itibar katan çalışmalarla hizmet ettiğiniz takdirde çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayatta sizi üzecek, çalışmalarınızı sekteye uğratacak olaylara karşı yılgınlık göstermeden sorumluluklarınızı mutlaka yerine getirin. Allah, iyi niyetle milletine hizmet etmek isteyenlerin yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında eğitimden sağlığa, emniyetten kalkınmaya en önemli kamu görevlerinden birinin emanetini omuzlayacak genç kaymakam adaylarıyla tecrübe paylaşımında bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Tekin, kura çekerek yeni görev yerlerine atanacak kaymakamlara başarılar diledi. - ANKARA