Milli Eğitim Bakanı Hatay'da depremzedelerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tekin, kentteki programları kapsamında, İGA Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Geçici yaşam merkezinde konaklayanlarla sohbet eden Tekin, daha sonra konteyner kentteki depremzede öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katıldı.

Bakan Tekin, Antakya'daki programlarının ardından İskenderun Limanı'nda 10 Nisan'dan bu yana demirli, afetzede öğrencilerin eğitim aldığı Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Gemi hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle basına kapalı görüştü.

"Gemide yaklaşık 920 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduk"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, gazetecilere, inceleme yaptıkları gemiyi çok beğendiğini söyledi.

Gemi sayesinde öğrencilere eğitim hizmeti sunulduğunu vurgulayan Tekin, "Bence bu aslında bir fikri mülkiyet projesi. Patentinin alınması lazım. Karadeniz Holding sadece bir konaklama ve eğitim merkezi üretmemiş, aynı zamanda bir patent üretmiş. Emeği geçenlere, bu fikri akıl edenlere teşekkür ediyoruz. Burada yaklaşık 920 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduk. Hepsi de çok başarılı ve mutlu. Yaraları sarabilmek için taşın altına elini koyan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı ortamdan kurtulacağız." değerlendirmesinde bulundu.