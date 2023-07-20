Milli Eğitim Bakanı Elazığ'da Yaz Okulunu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da bulunan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Yaz Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, öğrencilerle uzun süre sohbet etti ve ardından ilgili yetkililerle toplantı yaptı.

Elazığ'da yaz okulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldi.

Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Yaz Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin burada bir araya geldiği öğrencilerle uzun süre muhabbet etti. Tekin ardından il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

Bakan Tekin'e, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. - ELAZIĞ