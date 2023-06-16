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Midyat'ta YKS için hazırlıklar tamamlandı

Midyat'ta YKS için hazırlıklar tamamlandı

Eğitim Haberleri

Midyat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) için hazırlıklar tamamlandı. İlçede yaklaşık 40 okulda yapılacak sınavda 7 bin 813 kişi yer alacak.

Midyat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) için hazırlıklar tamamlandı.

ÖSYM İlçe Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 40 okulda yapılacak sınavda 1114 kişinin görev alacağını, 7 bin 813 kişinin sınava gireceğini söyledi.

Sınav için tüm kurumların seferber olduğunu kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:

"Midyat Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü konaklama sorunu yaşayacak adaylar için öğrenci yurtlarını hazır hale getirildi. Midyat Belediyesine bağlı ekipler tam kadro sahada olacak. Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla 6 farklı noktasında karşılama birimleri görevde olacak. Okul çevrelerinde yaşanacak gürültü kirliğini önlemek için de imar ekipleri sınav saatlerinde önlemler alacak."

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Eğitim

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