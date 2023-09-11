MHP Ağrı İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti

MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Vezat Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Vezat Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Vezat Aksoy, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, "Eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, sevgili öğretmenlerimize, eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MHP Ağrı İl Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırdı. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI