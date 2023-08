Mezuniyet törenine paraşütle uçarak geldi

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 263 kişi mezun olurken, mezun yamaç paraşütü sporcusu törene paraşütle uçarak geldi.

Fakülte Sahası'nda düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin her alanda kendini ispatlamış ve ispatlamaya devam eden bir Üniversite olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Altun; "Biz Spor Bilimleri Fakültemiz ile her zaman gurur duruyoruz. Yaptıkları faaliyetlerde üniversite olarak her zaman yanlarında olmak istiyoruz. Bu faaliyetlerde fakültemizin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Eğitim-Öğretim faaliyetleri üniversite yılları ile sınırlı kalan faaliyetler değildir, eğitim-öğretim, ömür boyu devam etmek zorundadır. İlave yetenekler ve argümanlar geliştirmek siz sevgili mezunlarımızın elinde olan konulardır. Hiçbir zaman küsmeye, darılmaya ve ayrışmaya gerek kalmadan hep beraber çalışarak ülkemize katkı sağlamanızı bekliyorum" dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, fakülteleri hakkında bilgiler vererek, "İnsan hayatında sabırsızlıkla beklenen, kavuşulduğunda mutluluk duyulan unutulmaz bazı anlar ve zamanlar vardır. Mezuniyet törenleri de bunlardan birisidir. Sizlerde 4 yıllık bir eğitimi tamamlamanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bugününüz bundan sonra yaşayacağınız nice mutlu günlerin başlangıcı olsun" dedi.

Mezuniyetine uçarak geldi

Öte yandan, Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan yamaç paraşütü sporcusu Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Yamaç Paraşütü Alanından havalanarak paraşüt ile tören alanına indi. Düzenlenen program 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Gizem Nur Karabulut'un mezuniyet kütüğüne plaket çakması ile sürerken, töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.