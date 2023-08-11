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MEZUN OLDUĞU OKULDA ÖĞRETMENLERİ İLE BULUŞTU

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezun olduğu okulda öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile bir araya geldi. Tekin, öğretmenler ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

MEZUN OLDUĞU OKULDA ÖĞRETMENLERİ İLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kale Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası Rize Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, ardından 1987 yılında mezun olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile bir araya geldi. Burada hem öğretmenleri hem arkadaşları ile sohbet eden Tekin, daha sonra 'Öğretmen Odası Buluşması'na katılıp, öğretmenler ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Eğitim

İmam Hatip Liseleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Rize Eğitim Haberler

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