Mezitli Belediyesi, Zor Durumdaki Ailelere Kırtasiye Malzemesi Dağıttı

Mezitli Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk çeken ailelere kırtasiye malzemesi dağıttı. Yardımseverlerin de desteğiyle alınan kırtasiye setlerinin dağıtımına yoğun ilgi gösteren veliler, seti alabilmek için Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çocuklarla bir araya gelerek kırtasiye seti dağıtımına destek olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kırtasiye setinin öğrencilerin yeni eğitim dönemine ihtiyaç duyulan gerekli malzemelerden oluştuğunu dile getirerek, eğitime önem verdiklerini bir kez daha yeniledi.

"BİZİM İÇİN ÇOCUKLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Belediye başkanlığı döneminde en çok çocukların gönlünü almaya önem verdiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, "320 kişilik Kız Öğrenci Yurdumuzu yaptık. Dört ay içinde tamamlanacak. Kız öğrencilerimize destek olacağız.Toplam 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yaptık. Bizim için çocuklar çok önemli. Öğrencilerimize her türlü yardım ve destek sağlayacağız. Yaptığımız her işte siyasi parti ayrımı asla yapmadık. Benim için belediye başkanlığımdaki en önemli şey, çocuklarımızın gönlünü almak oldu. Çocuklarımızın Neşet amcası olabildiysem ne mutlu bana. Çocuklarımızın yüzlerinde gülümseme eksik olmasın istiyoruz. Onlar hep mutlu olsun istiyoruz. Türkiye koşullarında bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz; emekliye, çocuğunu okutan aileye, engelliye, köydeki insanlara, ötekileştirilmiş, dışlanmış, sahipsiz olan insanlara sahip çıkmaktır. Görev yaptığımız on yılda bu doğrultuda ve bu ilkelerle ilerdik. Bundan sonra da desteğinizle aynı ilkelerle devam edeceğiz" dedi.