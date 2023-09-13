Mezitli Belediyesi Yükseköğrenime Geçiş Desteği Başvuruları Başladı

Mezitli Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yükseköğrenime geçiş desteği başvuruları başladı. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2023 Salı günü olarak belirlendi. Başvuru için gerekli belgeler de açıklandı.

Mezitli Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yükseköğrenime geçiş desteği başvuruları başladı. 5 bin 500 TL olarak belirlenen yükseköğrenime geçiş desteği için son başvuru tarihi 31 Ekim 2023 Salı günü olduğu duyuruldu.

Mezitli Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitimlerine katkıda sağlamak ve öğrenim sürecinde maddi sıkıntılar yaşamamaları adına başlatılan yükseköğrenime geçiş desteği her yıl olduğu gibi bu yılda ciddi talep gördü. Başvuruların başladığı duyurusunu yapan Mezitli Belediyesi, 5 bin 500 TL olan yükseköğrenime geçiş desteği başvurularının alınmaya başladığını belirtti.

Başvuru için istenilen belgeler; "Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Yerleştirme Sınavı Sonuç Belgesi (2023 Yılına Ait Olacak), kayıt yaptırdığı üniversiteden veya internet ortamından alınan öğrenci belgesi, anne veya babanın ikamet adresini de gösteren Aile Nüfus Kayıt Örneği, öğrenci adına açılan IBAN numarasını gösteren bankadan alınan belge" şeklinde belirlendi.

BAŞVURU DETAYLARI DUYURULDU

Başvuru detaylarının da paylaşıldığı duyuruda, "Anne ve babadan en az bir tanesinin ikametgahı Mezitli'de olan ve 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavı ile örgün eğitim veren en az 4 yıllık devlete ait (Türkiye ve K.K.T.C'nde özel üniversitelerde tam burslu kazananlar dahil) bir yükseköğretim kurumuna (AÖF hariç) girmeye hak kazanan öğrenciler faydalanabilecektir" ifadeleri yer aldı.