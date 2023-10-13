Meslek lisesinde 'afet tatbikatı' yapıldı

RİZE - 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Gününde Rize'de bulunan meslek lisesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü sebebiyle Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tatbikat gerçekleştirildi. Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, ilk önce okulun konferans salonunda Bilişim Teknoloji ve Radyo ve Televizyon bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu videoları izledi. Daha sonrasında tatbikat için alarmın çalmasıyla salonda bulunan herkes çök-kapan yaptı. Ardından da okulu terk etti. Rize AFAD ekipleri, Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tatbikatı gerçekleştirdi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencilerin afet anlarında ne yapacaklarını öğrenmeleri için bu tür tatbikatlar yapıldığını ifade ederek "Bugün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü vesilesiyle ilimizde bulunan meslek lisemizde program düzenledik. Malumunuz hem dünya genelinde sık sık Afetler yaşanıyor. Ülkemizde hem deprem bölgesi hem orman yangınları bölgesi. Doğu Karadeniz'de sel bölgesi. Her türlü Afetle karşı karşıyayız biz. Dolayısıyla biz çocuklarımızı, toplumu bu anlamda bilinçlendirme açısından çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünde burada itfaiye, AFAD ve MEB AKUB ekibiyle beraber bir tatbikat gerçekleştirdik. Gayet gerçekçi oldu. Alarm sistemiyle beraber hem deprem hem de yangın tatbikatı yaptık. Çocuklarımız bu bilince sahip olmak zorunda" diye konuştu.