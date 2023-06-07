Meslek Lisesi Öğrencileri Ürünlerini Sergiledi

Diyarbakır'da 23 meslek lisesinin öğrencileri, ürettikleri ürünleri sergilemek üzere Mesleki Eğitim Tanıtımı Şenliği'nde bir araya geldi. Etkinlikle 8. sınıf öğrencilerine meslek liselerini tanıtarak daha bilinçli tercihler yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Meslek lisesi öğrencileri çalışmalarını görücüye çıkarttı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren 62 meslek lisesinden 23'ünün öğrencileri büyük emeklerle ortaya çıkardıkları ürünleri sergilemek üzere Mesleki Eğitim Tanıtımı Şenliği'nde bir araya geldi.

Meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, başarılı çalışmalarını Kayapınar ilçesi Park 75'de açılan stantlarda sergileyerek davetlilerin beğenisine sundu. Düzenlenen etkinlikte spor, güzel sanatlar, yiyecek, içecek, mobilya ve kuaförlük gibi çeşitli mesleklerdeki eğitimlerin ürünleri yer aldı. Mesleki Eğitim Tanıtım Şenliği'yle, 8. sınıf öğrencilerine meslek liselerini tanıtarak daha bilinçli tercihler yapmalarının sağlanması amaçlanıyor. Bu vesileyle öğrenciler, farklı meslek dallarını ve eğitim olanaklarını yakından tanıma fırsatı bulacak, gelecekteki meslek seçimlerine yönelik bilinçli kararlar alabilmeleri hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, 62 okuldan 23'ü yapmış oldukları ürünleri sergilediğini söyledi. Okullarının deprem zamanında da zor görevler üstlendiğini belirten Çapras, "Pandemi döneminde maske üretiminde ve deprem döneminde yemek, tulum ve soba üretimi gerçekleştirdiler. Bugünde alanda, güzel sanatlar lisemiz müzik yapıyorlar. Spor lisemiz spor etkinlikleri yapıyor. Burada ve çeşitli yemek sunumlarını yapıyorlar. Bu anlamda etkinlik çok keyifli geçiyor" dedi.

Etkinliğe katılan öğretmenlerde stantlarda yapmış oldukları ürünleri gelen öğrencilere tanıttı. Harita öğretmeni Merve Alakuş, okullarındaki 3 ayrı ürünü tanıttı. Elektrik bölümü öğrencilerinin uygulamalı olarak kuluçka makinası, 3 boyutlu hologram makinası dizayn ettiğini aktaran Alakuş, "Harita bölümümüz var. Bu alanda da arazide uygulamalı olarak ölçüm, aynı zamanda yaptıkları ölçümleri büro ortamına da aktararak hem sahada, hem de devlet kurumlarında ve özel sektörde iş bulma imkanları bulunmaktadır. Son olarak da biyomedikal bölümümüz var. Öğrencilerimiz sağlık alanında istedikleri özel hastane ve devlet kurumlarında iş bulabilmektedir. Bu bölümde öğrencilerimiz uygulamalı olarak diyaliz, hasta başı tansiyon makinası gibi birçok alet uygulamalı olarak öğretilmektedir" diye konuştu.

Etkinliğe, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kaymakamlar, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.