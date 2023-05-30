MESKİ'den çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programlarına 'Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi' ile devam ediyor.

MESKİ Makine İkmal Dairesi Başkanlığı ile Elektrik Dairesi Başkanlığı çalışanlarına 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat süren 'Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi' düzenlendi. Bu eğitimle yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım yapacak çalışanların, yükseğe güvenli tırmanma-güvenli çalışma, yük malzeme indirme-çıkarma konularında olumlu tutum sağlamaları ile oluşabilecek riskleri tanımlayabilmeleri amaçlanıyor. Eğitimlerde bu konularda eğiticiler yetiştirilmesinin yanı sıra çalışanların kurtarma becerileri ile güvenli tırmanma ve çalışma konusunda olumlu tutum kazandırılması da sağlanıyor.

EĞİTİME KATILAN MESKİ ÇALIŞANLARI SERTİFİKA ALIYOR

Eğitimde; düşme durdurma sistemleri, emniyet alma kuralları (ankrajlama), toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar, kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı, merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları, sık kullanılan düğüm çeşitleri, askıda kalma şoku ve süresi ile askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri detaylı olarak anlatılıyor. Bu eğitimle birlikte MESKİ çalışanları; yasal mevzuata hakimiyet, tehlikelere karşı nasıl davranılacağı, askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri, iş sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler ve kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiği hakkında önemli bilgiler ediniyor. Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan çalışanlara, konuyla ilgili sertifika veriliyor.

KAHRAMAN: "BAĞLANTILARI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANMA KRİTERLERİ BU EĞİTİM İLE ÖĞRENİLİYOR"

Eğitim ve Gelişim Şube Müdürü Vahdet Vural Kahraman, "Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. OSHA tarafından yapılan istatistiklerde, 3.4 metreden daha yukarıdan düşen kişiler ile ilgili kazalarda yüzde 85'ten fazlası ölümle sonuçlanmıştır. Yüksekte çalışma eğitiminin önemli olma sebebi, yüksekte çalışırken gerekli güvenlik önlemlerine uygun şekilde hareket etme ve güvenliği sağlayan ekipmanları, bağlantıları doğru şekilde kullanma kriterlerinin bu eğitim ile öğreniliyor olmasıdır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım yapacak çalışanların, yükseğe güvenli tırmanma-güvenli çalışma, yük malzeme indirme-çıkarma konularında olumlu tutum sağlamalarının kazandırılması amaçlanmıştır" dedi.