Merzifon'da YKS için sınav koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında hafta sonu yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, YKS ile ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşülerek, alınacak tedbirler değerlendirildi.

Güldoğan, ilçede sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin en üst seviyede alındığını söyledi.

Huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının oluşturulması hususunda tüm kurumların koordineli şekilde görev yapacağını dile getiren Güldoğan, "Özellikle sınav sabahı kimlik belgesi hususunda problem yaşayabilecek adaylarımız için İlçe Nüfus Müdürlüğümüz cumartesi ve pazar günleri de hizmet sunacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile daire müdürleri katıldı.