Mersin Yenişehir Belediyesi Üniversiteli Kız Öğrencilere Barınma Hizmeti Sunuyor

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bu yıl üniversiteli kız öğrencilere barınma hizmeti sunacağı kız yurdu için kayıtlar başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu ile Mersin'de eğitim gören üniversiteli kız öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunarak, eğitimlerine destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile Toros Üniversitesinin bulunduğu ilçede üniversite öğrencilerini yalnız bırakmıyor. 2021 yılında açılan Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'ndan sonra şimdi de sadece kız öğrencilere hizmet verecek Yenişehir Belediyesi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açıldı. Yenişehir Belediyesi 2021 yılında üniversiteli öğrencilerin barınma sorunu yaşamalarından dolayı binayı misafirhane olarak hazırlamış ve üniversitelilere açmıştı. Deprem felaketinden sonra ise 6 ay boyunca Mersin'e gelen depremzedelere yurtlarında konaklama hizmeti sunmuştu.

Bu yıl sadece kız öğrencilere barınma hizmeti sunacak olan 50. Yıl Mahallesi'ndeki Yenişehir Belediyesi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar başladı. 78 adet 2+1 ve 18 adet 1+1 daireden oluşan yurtta yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, kütüphane, ders çalışma odaları, revir, hobi bahçeleri ile sanat ve spor alanları da bulunuyor. Öğrenciler kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreciyle ilgili detayları öğrenmek için 0324 503 70 11 telefon numarasını arayabilecek. Kayıtlar ise şahsen olarak yurtta yapılacak. Yenişehir Belediyesi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, 50. Yıl Mahallesi 27165 numaralı sokakta yer alıyor.

BAŞKAN ÖZYİĞİT, "AMASIZ, BAHANESİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kiraların fahiş fiyatlara ulaştığını ve bu ortamda gençleri yalnız bırakmayacaklarına dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üniversite eğitimi, gençlerimizin hayatlarının dönüm noktalarından biri. Ancak bu süreç, öğrencilerimiz için zorlayıcı bir hal aldı. Ev kiraları fahiş fiyatlara ulaştı. Biz sosyal demokrat belediyecilikle hareket ediyoruz. Bu ortamda gençlerimiz asla yalnız bırakamayız. Onların sorunu bizim sorunumuz. Amasız, bahanesiz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hizmete açtığımız bu yurtlar, genç kızlarımızın güvenli bir ortamda yaşamalarını ve eğitimlerine odaklanmalarını sağlayarak toplumumuzun geleceğini şekillendirme yolunda önemli bir adımdır. Tüm kız öğrencilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.