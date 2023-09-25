Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Mersin Gençlik Festivali, konserler, DJ performansları, atölyeler ve eğlence alanları ile dolu dolu geçecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan ' Mersin Gençlik Festivali'ne sayılı günler kaldı. Gençlerin sabırsızlıkla beklediği festival, konserler, DJ performansları, atölyeler, deneyim ve eğlence alanları ile dolu dolu geçecek 2 güne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşecek '2. Mersin Gençlik Festivali' kapsamında Zeynep Bastık, Köfn, Aleyna Tilki ve Ceza konser verecek. Konserler, DJ performansları, atölyeler, deneyim ve eğlence alanları ile Mersin Gençlik Festivali'nde dolu dolu tam 2 gün, gençleri bekliyor. Mersinliler ve çevre illerden katılım sağlayan vatandaşlar, 13-14 Ekim'de Özgecan Aslan Meydanı'nda buluşup, eğlencenin keyfine doyasıya varacak.

ÖZDÜLGER: "GENÇLERİN İHTİYAÇLARI, İSTEKLERİ VE ARZULARI DOĞRULTUSUNDA BİR PROGRAM OLUŞTURDUK"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bu yıl 2'ncisi gerçekleşecek Mersin Gençlik Festivali'nin içeriğini heyecanla oluşturduklarından söz ederek,"Gençlerimizin burada büyük bir mutlulukla, keyif içerisinde, neşeyle, özgür bir şekilde yaşamasını ve mutluluklarını, deneyimlerini artırmalarını çok arzu ediyoruz. Aynı zamanda kentimizi bir üniversite şehri yapmak istiyoruz. Bu noktada, Mersin'de bu yıl üniversiteye başlayacak olan gençlerimize de, bu festivalin güzel bir başlangıç olacağını düşünüyoruz" dedi.

13-14 Ekim'de gerçekleşecek Mersin Gençlik Festivali'nin; konserlerin, deneyim alanlarının ve gün boyu etkinliklerin olduğu dolu dolu bir festival olduğunu vurgulayan Özdülger, "İlk gün Köfn ve Zeynep Bastık konser verecek. İkinci gün ise Aleyna Tilki ve Ceza'nın konserlerini izleyeceğiz. Festival süresinde gün boyu alternatif sahnede konserler ve etkinlik alanları, deneyim atölyeleri, dijital aktivite, etkinlik, simülasyon alanları, takım oyunlarına yönelik alanlar ve spor aktivite alanlarından oluşan geniş bir çerçeve oluşturduk. Ayrıca gençlerimiz için yemek alanları da hazırlıyoruz. Gençlerin 2 gün boyunca çok keyifli vakit geçirmeleri için onların ihtiyaçları, istekleri ve arzuları doğrultusunda bir program oluşturduk" diye konuştu.

"KÜLTÜREL VE SANATSAL ÇALIŞMALARIMIZIN AMACI BİR ARADA OLABİLMEK"

Mersin'in ve insanlarının çok güzel olduğunu, bu güzelliği Mersin'e okumaya gelen gençlere de aşılamak istediklerini kaydeden Özdülger,"Bu festival de onun ilk adımı olabilir. Yaptığımız konserlerle, kültürel ve sanatsal çalışmalarla hep gençlerimizle, sevgili Mersinli vatandaşlarımızla bir arada olmayı hedefliyoruz. Bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların iyi sonuçlar verdiğini gördüğümüz için de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Festivalin insanları birleştirmesini, bir araya getirmesini hedeflediklerini sözlerine ekleyen Özdülger, "Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile bu tür festivallerde bir arada olmak ve özellikle gençlerimizin deneyim alanlarından faydalanmalarını, atölye çalışmalarına dahil olmalarını, konserlere hep birlikte eşlik ederek katılmalarını istiyoruz" dedi.