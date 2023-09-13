Mersin'de Yeni Eğitim Öğretim Yılına Emniyet Tedbirleri

MERSİN'de, 1394 okulda yaklaşık 420 bin öğrenci ile 30 bin öğretmenle 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Polis herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 544 okulun çevresinde okul güzergahlarında emniyet tedbirleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretimin başlamasıyla okul çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. Polis, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin özellikle uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile asayiş suçlarından uzak tutulması, korunması eğitim ve öğretim yılının güvenli bir ortamda geçirilmesini sağlamak amacıyla 544 okulun çevrelerinde ve okul güzergahlarında emniyet tedbirleri aldı. 1350 polisin görev yaptığı emniyet tedbirleri kapsamında okul servis araçlarının yanı sıra okulların yakın çevrelerinde bulunan park bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları denetlendi.