Mersin'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Mersin'de, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından denetim yapıldı. Okul önleri ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Öğrencilerin kötü alışkanlıklara sürüklenmemesi için denetim yapan ekipler, metruk yapıları da kontrol etti. Sürücülere trafik kuralları ve yaya geçitleri konusunda uyarılarda bulunuldu.