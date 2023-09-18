Mersin'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi
Mersin'de, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından denetim yapıldı. Okul önleri ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Öğrencilerin kötü alışkanlıklara sürüklenmemesi için denetim yapan ekipler, metruk yapıları da kontrol etti. Sürücülere trafik kuralları ve yaya geçitleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
Mersin'de, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önleri ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Öğrencilerin kötü alışkanlıklara sürüklenmemesi için denetim yapan ekipler, okul çevrelerindeki metruk yapıları da kontrol etti.
Ekipler, okul önlerinde trafik kuralları ve yaya geçitleri konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu.