Mersin'de Öğrenciler Karnelerini Aldı

Mersin'in Gülnar ve Tarsus ilçelerinde öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi. Gülnar'da 4 bin 424 öğrenci, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törenle karnelerini aldı. Tarsus ilçesinde ise 83 bin öğrenci karnelerini aldı. Kaymakamlar ve ilçe protokolü üyeleri de törenlere katıldı.

Mersin'in Gülnar ve Tarsus ilçelerinde öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

Gülnar'da eğitim alan 4 bin 424 öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, diğer ilçe protokolü üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaymakam Ayyıldız, törende, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Tarsus ilçesinde de 83 bin öğrenci karnelerini aldı.

Kerim Çeliktaş Türkocağı İlkokulu'nda düzenlenen törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve ilçe protokolü katıldı.

Kaymakam Otcu, törende yaptığı konuşmada, ilçede eğitimi aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "İlçede 37 okulumuzu deprem nedeniyle farklı okullarımıza naklederek eğitim ve öğretimi aksatmadık. Ayrıca yeni yapılmakta olan okullarımız var. Deprem nedeniyle misafir ettiğimiz öğrencilerimiz de bulunuyor. Karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, sağlık ve huzur içinde bir tatil dönemi diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.