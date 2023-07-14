Mersin'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu Tamamlandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunu tamamlayan 20 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında okuma yazma kursu veriliyor.

Çilek Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde okuma yazma kursu alan ve birinci kademeyi başarıyla tamamlayan 20 kadın sertifikalarını aldı.