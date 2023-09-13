Mersin'de İlkokulda Yangın Çıktı

Mersin'de bulunan bir ilkokulda çıkan yangın sonucunda öğrenciler tahliye edildi ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Mersin'de bir okulda çıkan yangın korkuttu. İlkokul öğrencilerinin bulunduğu okul tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nin 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin öğleden sonra eğitim gördüğü okulda çıkan yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrenciler, öğretmenlerin koordinesinde hızlıca okulu boşaltırken, çocuklar okulun bahçesinde güvenli bölgede toplandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yaralanan olmadı. Yangın çıktığını öğrenen aileler ise koşarak okula giderken, büyük korku yaşadıkları görüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN