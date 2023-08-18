Mersin'de Hal MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde Seramik Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hal MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seramik kursu, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Kursiyerler, el becerilerini geliştirirken sosyalleşme imkanı da buluyor. Kurs sonunda iş bulma ve kendi atölyelerini açma şansı da elde ediyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Hal MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde başlayan Seramik Kursu katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Toprağın seramiğe olan yolculuğuna tanıklık eden kursiyerler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

Hal MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde başlayan Seramik Kursu, hobi edinmek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Seramik Sanatçısı ve Uzman Öğretici Deniz Altun'un teorik ve uygulamalı anlatımları ile kile hayat vererek takı, bardak, tabak, dekoratif obje gibi birçok ürün ortaya koyan kursiyerler hem el becerilerini geliştiriyor, hem de sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak yeni bir meslek edinme imkanı buluyor.

18 yaş üstü kadın ve erkeklerin el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek veya bir meslek edinmek amacıyla kurslara katıldıklarını belirten MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, şunları söyledi:

"Kursiyerlerimiz aldıkları eğitim sonrasında, hediyelik eşya yapımı ile ilgilenen işletmelerde çalışabiliyor. Ayrıca evde kendi atölyelerini kurup, sonrasında bizden girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerini alarak kendilerine gelir de elde ediyorlar. Türkiye, turizme çok açık bir ülke. Dolayısıyla hediyelik eşyalarda da çok fazla yapım aşaması oluyor. Bunun haricinde de özellikle Türkiye ve yurtdışında seramik boncuk yapımı çok revaçta. Dolayısıyla biz kursiyerlerimize bu alanlarda eğitim verip, kendilerine ayrıca gelir elde edebilecekleri alanlar açıyoruz."

Katılımcıların kursa hiçbir şey bilmeden geldiklerini ve burada hem elle şekillendirme, hem de değişik tekniklerle birçok ürün yapmayı öğrendiklerini ifade eden Seramik Sanatçısı ve Uzman Öğretici Deniz Altun, şunları kaydetti:

"Burada temel seramikten profesyonel seramiğe kadar eğitim veriyoruz. Mutfak ürünleri, takı, kolye ve döküm çamur ile yaptığımız farklı ürünlerimiz de var. Kursiyerler, eğitim sonunda elde edindikleri bilgilerle seramik atölyesinde rötuşlama, sırlama ve pişirme alanlarında iş bulabilmenin yanı sıra, kendi atölyelerini de açabiliyorlar. Seramiği yapmaya başladığınızda, ondan başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. O açıdan kendilerini daha iyi hissettiklerini, daha rahat olduklarını söylüyorlar. Hobi olarak yapanların yanı sıra, meslek olarak düşünenler de var. Bazı öğrenciler kendi potansiyellerinin farkında bile olmuyorlar. İnsanlara sanatı sevdirmek, içlerinde var olan potansiyeli dışarı çıkarmak çok güzel bir duygu."

Kursu sosyal medyadan gördüğünü ve hemen kaydolduğunu söyleyen kursiyerlerden Narin Çiçek, "Kursa, yeni bir hobi edinmek için geldim. Sanatsal terapinin, insan psikolojisine çok iyi geldiğini biliyoruz. Bize de iyi geldi. Burada seramikten bardak, tabak ve birçok ürün yaptık. Devam da ediyoruz. Büyükşehir'in İngilizce kursuna da başvurdum. Kabul edildiğimde, oraya da gideceğim" dedi.

Kurs sayesinde el becerisinin çok iyi olduğunun farkına vardığını, ilk başlarda bu kadar iyi yapabileceğini düşünmediğini kaydeden Ruken Çiçek ise, kursa rahatlamak ve huzur bulmak için katıldığını belirterek, "Kendi hayal gücümüze yönelik semboller yapmaya çalışıyoruz. Ben küçük bir küllük yapmaya çalıştım. Senenin verdiği yorgunluğu, stresi atmak için geliyorum buraya. Ama başka arkadaşlarımız meslek edinmek için de geliyorlar" diye konuştu. Kurs sayesinde arkadaşlarına hediye dahi yaptığını anlatan Çiçek, "Arkadaşlarıma ev hediyesi olarak neler yapabilirim diye düşündüm. Aklıma küllük yapmak geldi. Hem estetik olarak daha güzel olur, hem işlerine de yarar" diye konuştu.

Kursa, özellikle meslek edinmek için katıldığını aktaran Esra Gül Bozkurt da şunları paylaştı:

"Seramikte ürün yapmanın herhangi bir sınırlaması yok. Hayal gücün ne kadar geniş ve renkli ise, o kadar çok çeşitli ürün çıkartabiliyorsun. İnsan, seramik veya sanatın herhangi bir dalıyla uğraşırken, kendini işe gidiyormuş gibi değil de, daha çok sevdiği bir şeyi yaptığı için severek gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bize böyle bir imkan sağladığı için oldukça müteşekkirim" diye konuştu. Seramiğin bütün inceliklerini kurs sayesinde öğrendiklerini sözlerine ekleyen Bozkurt, "Hocamız bize elinden geldiğince bilgilerini aktarmaya çalışıyor. Kupa bardak, duvar süsü, takı, sıvama yöntemiyle tabak yapmayı öğrendik. El becerimiz gelişti, daha da öğrenmeye devam ediyoruz. Aldığımız belgeyle iş bulma ve çalışma şansımız da var. Ben de rötuşlama veya model oluşturma alanında çalışmayı düşünüyorum."