Mersin Büyükşehir Belediyesi Patifest'e Özel Resim Yarışması Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4. kez düzenleyeceği Patifest'e özel 'Benim Dostum' resim yarışması düzenliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin, patili dostlara olan sevgisinin ana tema olduğu yarışmada dereceye giren ilk 3 öğrenci ödüllendirilecek. Ödüller 8 Ekim Pazar günü yapılacak Patifest'te verilecek. Ayrıca ilk 10'a giren resimler, Patifest alanında sergilenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4. kez düzenleyeceği Patifest'e özel 'Benim Dostum' resim yarışması düzenliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin, patili dostlara olan sevgisinin ana tema olduğu yarışmada dereceye giren ilk 3 öğrenci ödüllendirilecek. Ödüller 8 Ekim Pazar günü yapılacak Patifest'te verilecek. Ayrıca ilk 10'a giren resimler, Patifest alanında sergilenecek.

Öğrencilerin evcil ya da sokakta yaşayan patili dostlara karşı duygu, düşünce ve hayallerini resim yoluyla anlatacağı yarışma için başvuru, 11-29 Eylül günleri arasında yapılacak. Hayvan sevgisi ve merhamet duygusu kazandırmanın amaçlandığı yarışmada patili dostlar, çocukların gözünden ve hayal gücünden kağıtlara yansıyacak.

KATILMAK İÇİN ŞARTLAR

Yarışmaya, Mersin genelindeki tüm özel ve resmi ilkokullar ile ortaokullarda eğitim gören 1- 8. sınıf aralığındaki öğrenciler katılabilecek. İlkokullar ile ortaokullar arasında iki kategoride değerlendirilecek yarışmaya, her öğrenci bir adet eserle katılabilecek. Resimlerin orijinalleri, 11-29 Eylül arasında, okul idareleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Metropol İş Merkezi 28. Kat adresine teslim edilecek. Başvuru şartları ve detayları, mersin.bel.tr adresiyle Teksin Mersin uygulamasının 'Duyurular' kısmında yer alıyor.

ÖDÜL TÖRENİ 8 EKİM'DE PATİFEST'TE YAPILACAK

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 2, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden de 1 kişinin yer alacağı jüri üyesinden oluşan komite, değerlendirmeyi 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapacak.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, 8 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak 4. Patifest etkinliğinde verilecek.

Yarışmada birinci olan öğrenciye bisiklet ve sinema bileti, ikinciye akıllı kol saati ve sinema bileti, üçüncüye ise resim seti ve sinema bileti hediye edilecek. Ayrıca tüm katılımcılara ücretsiz Tarsus Doğa Parkı ziyareti olanağı tanınacak.