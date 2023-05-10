Mersin Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförlerine İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, Büyükşehir'in otobüs şoförlerine yönelik İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi. Şoförler; reaksiyon mesafesi, fren mesafesi, durma mesafesi, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Stadyumu yanındaki park alanında pratiğe döktü.

Otobüs şoförlerinin iki grup halinde Kongre Merkezi'nde aldıkları eğitimi, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü gerçekleştirdi.

Büyükşehir'de çalışan 100 otobüs şoförü, 50'şer kişilik gruplar halinde Kongre Merkezi'nde reaksiyon mesafesi, fren mesafesi, durma mesafesi, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Stadyumu yanındaki park alanında pratiğe döktü. Teorik eğitimlerde sürüş tekniklerinin kavranmasından, sürüş esnasında yapılan hataları düzeltme metotlarına kadar pek çok bilgiyi edinen şoförler, pratik eğitimlerde kullandıkları araçların kapasitesini ve özelliklerini daha iyi tanıma olanağı bularak, daha güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgilendi.

SUGÖZÜ: "EĞİTİM SAYESİNDE SÜRÜCÜLER, DOĞRU BİLDİKLERİ YANLIŞLARI DA DÜZELTİYOR"

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sürücülerimiz ilk önce teorik eğitimlerini tamamladılar, ardından uygulama eğitimine başladık. Uygulama eğitim kapsamında da kendilerinin araçlarını tanıma, araçlar ile ilgili genel bilgilere sahip olma, bu sahip oldukları bilgileri kullanabilme, refleks yönetimi, durma mesafesi, frenleme mesafesi gibi özelliklerini kullanıp kullanamadıklarını veya hangi refleks durumunda olduklarını öğrenmeleri için buradayız. Parkur üzerinde şoförler kendilerini test edecekler, biz de notlarımızı alacağız" dedi. Sugözü, eğitimler sayesinde sürücülerin doğru bildikleri yanlışları da düzelttiğini ve en güncel bilgilere sahip olacaklarını anlattı.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ EĞİTİMLERDEN MEMNUN KALDI

Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Pervin Kır, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2,5 senedir otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Buraya gelmemizin sebebi de güvenli sürüş teknikleri ile ilgili bilgilerimizin daha ileri seviyede olması, yolcularımızı daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak. İleriyi biraz daha iyi öngörmek tabi ki faydalı. Burada verilen eğitimler de zaten onu öngörüyor. Mesela karşılaşacağımız sorunlarla alakalı ne yapabileceğimizi, reflekslerimizin daha kuvvetli hale getirilebileceği konusunda bilgilerimiz daha pekiştirilmiş oluyor" dedi. Yolcuların belediye otobüsleri ile seyahat etmekten memnun olduklarını da belirten Kır, "Özellikle kadın şoförlerden daha çok memnunlar. Bizleri gördükleri zaman 'daha dikkatli kullanıyorsunuz, gülümsüyorsunuz ve bizi güzel karşılıyorsunuz' diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Otobüs şoförü Selçuk Polat da"Bu eğitimde hem sürüş tekniğimizi geliştirmek, hem de vatandaşımızın daha güvenli, konforlu, yolculuk yapması için bilgiler alıyoruz. Verilen eğitimin hem yolcularımızın güvenliği açısından, hem de bizim şoförlüğümüzün gelişimi açısından çok etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.