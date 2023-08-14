Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Okul Olgunluk Testi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Merci Öğrenci Merkezi'nde uzman kadro eşliğinde, çocuklara okul olgunluk düzeyini belirleyen Metropolitian Testi uygulanıyor. İlkokula yeni başlayacak çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alanlarda okul olgunluk düzeyini belirleyen Metropolitian Testi sayesinde, aileler çocuklarının okula hazır olup olmadıklarını öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. Merci Danışmanlık Merkezi uzman kadrosuyla, çocuğunu ilk kez okula yazdıracak velilere oryantasyon süreci hakkında bilgi vermenin yanı sıra Metropolitian Testi uygulayarak okula geçiş sürecinde hem öğrencilerin hem de velilerin yanında oluyor. Uzman kadro eşliğinde hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz uygulanan test ile aileler doğru yönlendirmelere kavuşuyor.

Yaz tatilinin ortasına gelinmesiyle birlikte, ilkokula başlayacak çocukların okul hayatında karşılaşacağı zorluklarla ilgili velilerin kaygılanmaya başladığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Psikolog Özlem Özkan, şu bilgileri verdi:

"4+4+4 eğitim sistemine geçişle birlikte, okul çağına başlama yaşı eğer veli isterse 66 aydan 60 aya kadar indirildi. Bu yüzden henüz okul olgunluğuna erişemeyen çocuklar, birinci sınıfa başladıklarında çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Okul olgunluğu konusunda yeterli seviyeye gelememiş çocuklar, okula karşı olumsuz duygular ve negatif tutumlar geliştirebiliyor. Bizler okul olgunluğunu çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve gelişimsel açıdan belirli bir düzeye gelmesi ve okul hayatında kendisinden beklenenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması olarak tanımlıyoruz. Bu bağlamda da özellikle 60 aylık çocuğa sahip olup kararsız kalan ailelerin, mutlaka bir uzman görüşüne başvurması gerekiyor."

Okul olgunluk düzeyini belirlemek için pek çok veri aracı olduğunu, kendilerinin Metropolitian Testi uyguladıklarını söyleyen Özkan, test kapsamında çocukların sayı, kelime ve nesne bilgisi, ince-motor, kas, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve yönergeleri alabilme becerilerinin test edildiğini aktardı. 72 aydan önce çocukların çok gerekmedikçe okula başlatılmaması gerektiğine işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"Çocukların eksik veya desteklenmesi gereken alanlarda yönlendirmeler yapıyoruz. Bir aylık gelişimsel süreç bile, çocukta birçok alanda iyileşmeye yardımcı olabiliyor. Çocukların çok zeki olması ya da okuma-yazmayı erken sökmesi, çocukların birinci sınıfa hazır olduklarının göstergesi değildir. Zihinsel, çevresel, sosyal, psikolojik pek çok faktörle çocuğu ele alıyoruz."

Okul kayıtlarının alınmaya başladığını ve 1-1,5 aylık süre zarfında, çocukların desteklenmesi gereken alanların tespit edilmesi için kendilerine ücretsiz bir şekilde ulaşılabileceğini bildiren Özkan, "Velilerimiz, Alo 185 veya 0 324 616 04 01 nolu sabit hat üzerinden, hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arası randevularını oluşturabilirler" dedi.