Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Flutter ile Mobil Programlama Kursları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde verilen Flutter ile Mobil Programlama kursları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde; Yenişehir, Tırmıl, Halkkent ile Hal olmak üzere 4 noktada hizmet veren Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, kursiyerlerini ağırlamaya devam ediyor. Mercek Kurs Merkezleri'nde, Halk Eğitim Müdürlükleri ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, hem yerel iş piyasasının ihtiyaçları, hem de vatandaşların taleplerine yönelik kurs planlamaları yapılıyor.

Yenişehir Mercek'te de teknoloji ve bilişim alanında bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim, ön muhasebe, ofis programları kullanımı, dil alanında A1 ve A2 seviyesinde Almanca ve Rusça, giyim üretim teknolojileri, lojistik elemanı ve işaret diline yönelik kurslar yer alıyorken, bunlara ek olarak da Flutter ile Mobil Programlama kursları devam ediyor.

Kursların sonunda ise kursiyerler sınava tabi tutularak, başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Bu sertifika ile kursiyerlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayabileceği bilgi ve donanıma sahip olmaları, aynı zamanda yeni iş fikri oluşturma ve iş kurma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ya da TEKSİN mobil uygulamasından başvurularını yapabiliyorlar.

KAYAR: "FLUTTER, AÇIK KAYNAK KODLU BİR UYGULAMA ARA YÜZÜ ARAÇ TAKIMIDIR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde görevli Nazife Kayar, "Flutter; mobil, masaüstü ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak kodlu bir uygulama ara yüzü araç takımıdır. En yaygın kullanım alanları ise e-ticaret ve eğitimdir. Kurslara yapılan yoğun başvurulardan dolayı, kurs bitimine yakın yeni kurs ayarlaması yaparak, her vatandaşımızın taleplerini karşılamayı amaçlamaktayız. Kurslarımızın sonunda ise kursiyerlerimiz sınava tabi tutularak, başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir" dedi.

KARAKIZ: "BURADAN MEZUN OLANLAR, HER ALANDA ÇALIŞABİLİYOR"

Flutter ve Mobil Programlama Eğitimi Hocası Serkan Karakız, "Flutter ile Mobil Programlama, hem Android ve İOS alanında, hem de web ve windows form application üzerine uygulama geliştirmek için kullanılan bir platform. Yeni bir teknoloji. Zaten Milli Eğitim tarafından da yeni açılan bir eğitim" diyerek, eğitimin kapsadığı alandan söz etti. Her alanda uygulama geliştirebildiklerini ve günlük hayatta applicationlar geliştirdiklerini belirten Karakız, "Mesela, belediyemizin kendi uygulamasını geliştirme tarafındaydık. Araya deprem girdi ve belli bir süre sonra yarım kaldığı yerler oldu, ama şu anda yine buna benzer applicationlarımız var. Bunlar tabi ki öğrenci arkadaşlarımıza, günlük hayatta görebileceği her şeyi geliştirme fırsatı sunuyor" diye konuştu.

Flutter ve Mobil Programlama Kursu'nun kursiyerlere yapacağı katkıdan da bahseden Karakız, yazılımın her alanda kullanılabildiğine vurgu yaparak, "Zaten günümüzde yazılım o kadar geniş ki, sadece tek bir alanda diyemeyeceğim. Şu anda otomobil sektöründen tutun, bir markete kadar herkes zaten yazılımsız hiçbir iş yapamıyor. Yazılım çok büyük bir sektör haline geldi. Yazılımın olmadığı hiçbir yer gelişmiyor artık. Bu arkadaşlarımız buradan mezun olduktan sonra her alanda çalışabiliyorlar" dedi.