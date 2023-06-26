Mersin Büyükşehir Belediyesi, Lise Öğrencilerine Topraksız Tarım Uygulaması Öğretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nde yürütülen proje kapsamında, lise öğrencilerine yönelik 'Topraksız Tarım Uygulaması' başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin ufkunu açacak, becerilerini ön plana çıkaracak projeler üretmeye devam ediyor. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nde çocukların ve gençlerin, geleceğin teknolojilerini öğrenmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra üretim odaklı faaliyetler de sürdürülüyor.

Robotik kodlama eğitimlerinden üç boyutlu tasarıma kadar, takım halinde çalışmalara imza atılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nde, lise öğrencilerinin oluşturduğu gruba 'Topraksız Tarım Uygulamaları' öğretiliyor. Atölye Birim Sorumlusu Emre Aşkın gözetiminde yürütülen projede marul yetiştiren öğrenciler, ürünlere özenle bakıyor.

Kısa bir süre önce başlayan çalışma sonucunda ekilen marullar büyümeye başlarken, katılımcı öğrencilere evde de tarım yapılabileceği gösteriliyor. Gençlere tarımı sevdirmeyi amaçlayan projede, teknolojik yenilikler de uygulamalı şekilde anlatılıyor.

Projede yer alan lise öğrencileri düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Eylül Tutak: "Topraksız tarım yıl boyunca üretim sağlayabildiği için, verimi yüksek ve kaliteli ürünler elde edebiliyoruz. Hatta ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlayabiliyor. Bu anlamda da dünyadaki önemli üreticiler, ürettikleri ürünlerin yüzde 85'ini ihraç edebiliyorlar. Topraksız tarım evlere de katkı sağlıyor. Bu sayede daha az maliyet kullanarak üretim yapabiliyoruz."

-Naz Yiğit: "Hidroponik tarımın temel ilkesi, bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri topraktan alması değil, özel solüsyonlardan alacakları şekilde konumlandırmak ve yetiştirmektir. Bu kolaylık sağlıyor. Yani yenilikçi bir çalışma. Bilim alanında da önemli bir şey olduğu için mutluluk duydum."

-Hüseyin Patlak: "Topraksız tarım sayesinde daha kısa sürede ve daha verimli ürün alabiliyoruz. Biz burada borulara marullarımızı yerleştirdik ve köklerine sürekli su gidiyor. Bunu su motorumuzla yapıyoruz. Çünkü sürekli devir daim olması gerek. Olmazsa, yosunlaşma meydana gelir. ve bunlara ek olarak güneş de gerekli. Zaten dışarıda olduğu için güneşi yeterli bir derecede alıyor."

-Furkan Erkaya: "Mersin Büyükşehir Belediyesi, bizlere topraksız tarım kitlerini sağlıyor. Bu projeleri bize kazandırarak, bu maliyetli malzemeleri bize temin ederek destek çıkıyorlar ve bizim yolumuzu açıyorlar. Biz de bu bağlamda onlarla beraber yürüyor ve projeleri ilerletmeye çalışıyoruz."

-Menekşe Dağtekin: "Atölyeye yeni geldim, yeni başladım. Buraya gelmekten çok mutluyum. Grup arkadaşlarımla beraber bu çalışmayı yapmaktan gurur duyuyorum. Daha birçok çalışmamız olacağından eminim, teşekkür ediyorum."

-Emsal Ağırbaş: "6 aydır atölyedeyim. Burada oyun geliştirme, robotik kodlama, 3D tasarım gibi konularda ilerleme kaydettim. Birçok yere gittik ve yarışmaya katıldık. Samsun'da enerji ödülü aldık. Daha önce yazılımla ilgili hiçbir şey düşünmüyordum. Ama buraya başlayınca yazılıma geçiş yapmayı düşündüm. Şu an yazılıma odaklıyım."