Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri'nde LGS öncesi sosyal etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kurs Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesinde düzenlenen sosyal etkinliklerle moral buluyorlar.

Halkkent, Hal, Özgürlük, Kazanlı, Turgut Türkalp, Mithatpaşa, Çilek ve Eski Ömerli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin imkanlarından faydalanan öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda keyifli dakikalar yaşadılar.

Ulaşımları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarıyla sağlanan öğrenciler, güneşli havada ve öğretmenlerinin nezaretinde parkı gezdiler.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş'un da eşlik ettiği gezide öğrenciler bir yandan stres atarken, diğer yandan farklı türdeki onlarca hayvanı yakından görüp, bol bol fotoğraf çektiler.

ÇeVİKER: "ÖĞRENCİLERİMİZİ SINAVA SADECE AKADEMİK OLARAK DEĞİL, PSİKOLOJİK OLARAK DA HAZIRLIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Duygu Çeviker, verilen temel branş derslerinin yanı sıra öğrencileri psikolojik olarak da sınava hazırladıklarını belirterek,"Öğrencilerimizi sınava sadece akademik olarak değil, psikolojik olarak da hazırlıyoruz. 4 Haziran'da gerçekleşecek LGS'ye az bir süre kala, birkaç saatliğine de olsa sınav stresinden uzaklaşmaları için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne gezi düzenledik. Bu gezimizde merkez ve Tarsus'ta bulunan 8 şubemizden öğrencilerimiz bir araya geldiler. Kendi yaş gruplarıyla sosyalleşerek, sınav sürecinde yaşadıkları kaygıların ortak olduğunu görmüş oldular" dedi.

Yıl boyunca tüm derslerden aldıkları eğitim, birebir etütler, haftalık deneme sınavları gibi imkanların yanı sıra, bu şekilde motive edici etkinliklerle de öğrencilerin ve velilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Çeviker,"Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor ve emeklerinin karşılığı olarak güzel sonuçlar alacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.