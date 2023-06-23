Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Mersin projesi kapsamında 4 üniversitenin rektörlüklerini ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ve beraberindeki heyet, Mersin'deki 4 üniversitenin rektörlüklerini ziyaret ederek, Kariyer Mersin projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Projenin üniversite ayağını tamamlayan heyet, ilerleyen günlerde işverenlerin üst kuruluşları olan oda, birlik ve sanayi bölgelerini ziyaret edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve beraberlerindeki heyet, kentteki 4 üniversitenin rektörlüklerini ziyaret ederek, Kariyer Mersin projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Projenin üniversite ayağını tamamlayan heyet, ilerleyen günlerde işverenlerin üst kuruluşları olan oda, birlik ve sanayi bölgelerini ziyaret edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda; Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO EKAV Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğinde hayata geçirilen 'Kariyer Mersin' projesi, işverenlere, çalışanlara, iş arayanlara ve öğrencilere çözüm üretmeye devam ediyor.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ziyaretlerinde; Kariyer, Mesleki Eğitim, Girişimcilik, Kurumsallaşma, Yeni Nesil İnsan Kaynakları Uygulamaları konularında yapılacak iş birliği protokolüyle, iş dünyasının tüm taraflarını geleceğe hazırlamak istediklerinin altını çizdi. Kariyer Mersin projesinin; iş arayan ve öğrencilere yönelik çalışmaların yanında, işveren ve çalışanlara yönelik programları da kapsadığını dile getiren Özada; üniversite, sanayi, kent iş birliğine, insan kaynakları açısından katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise özellikle pandemi süreci sonrasında sosyal alanda ve çalışma hayatında yaşanan değişim sürecini, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yakından takip ettiklerini aktardı.

4 ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz; özellikle öğrencilere, yeni mezunlara iş ve staj imkanlarının en üst seviyeye çıkarılması için, Mersin'de kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine değindi. Kariyer Mersin projesinin, iş gücü piyasasının hem arz hem de talep tarafına yönelik bir proje olması dolayısıyla hizmet çeşitliliğini ve kaliteyi artıracağını belirten Prof. Arıöz, önümüzdeki süreçte imzalanması planlanan iş birliği protokolünün, kente ve çalışma hayatına hayırlı olmasını diledi.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Mersin'de uzun zamandan beri iş birliği halinde çalıştıkları Kariyer Merkezi'nin çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Yapılan iş birliğinin gerek öğrenci ve mezunlara, gerekse de kurumlara sağladığı fayda açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Prof. Ay, bundan sonraki süreçte imzalanacak olan iş birliği protokolüne de destek vereceklerini belirtti.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Kariyer ve Mezun Ofisi'nin yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin üniversiteye ilk adım atışından itibaren gerekli mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmasının yanı sıra kariyer gelişimleri için gerekli becerileri de kazandırabilmek adına yürütmekte oldukları proje ve faaliyetlerden örnekler sunan Aydın, bölgedeki önemli paydaşların bir araya geldiği Kariyer Mersin projesinin başarılı olması temennilerini paylaştı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise Mersin'e fayda sağlayacak her türlü projeye Mersin Üniversitesi olarak destek olacaklarını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kentteki belediyeler, üniversiteler ve diğer kurumlar ile Mersin'e katkı sağlayacak projeler için istişare halinde olduklarını sözlerine ekleyen Prof. Yaşar, öğrenci ve mezunların stajları, iş başvuruları, firmalara erişimleri ve istihdamları açısından Kariyer Mersin projesinin fırsat olduğunu kaydetti.