Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 Bin 165 Öğrencinin YKS Sınav Ücretini Karşıladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini karşıladı. Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencileri hem ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlıyor hem de maddi açıdan destekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini karşıladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencileri hem ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlıyor hem de maddi açıdan destekliyor. Bu kapsamda, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler ile Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin üniversite sınavına girecek çocuklarının sınav ücretleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'de yalnızca ilk oturuma katılacak 270 öğrencinin sınav ücreti olarak 31 bin 50 lira, iki oturuma katılacak 3 bin 782 öğrencinin sınav ücreti olarak 869 bin 400 lira, her üç oturuma da katılacak 113 öğrencinin sınav ücreti olarak ise 38 bin 985 lira olmak üzere toplam 4 bin 165 öğrencinin sınav ücreti olan 939 bin 435 lirayı yatırdı.