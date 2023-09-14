Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi, Özel Yetenek Sınavlarını Kazanan Kursiyerlerini Uğurladı

Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi, beden eğitimi öğretmenliği ve polislik sınavlarını kazanan 56 kursiyerini yapılan programla uğurladı. Akademi, özel yetenek sınavlarına ücretsiz hazırlık kursları düzenlemektedir.

Özel yetenek sınavlarına ücretsiz hazırlık kurslarını kapsayan Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi, beden eğitimi öğretmenliği ve polislik sınavlarını kazanan 56 kursiyerini yapılan programla uğurladı.

Gönüllü bir ekiple kurulan ve 2021 yılı Kasım ayında çalışmalarına başlayan Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi meyvelerini toplamayı sürdürüyor. Polislik, beden eğitimi, askeri okullar, bekçilik ve gümrük muhafaza memurluğu gibi meslek dallarını içeren özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençler bir yandan çalışıyor, bir yandan sınav sürecini yaşıyor.

Günde 4 antrenmanla hazırlandılar

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yeni sezon hem TYT kursları, hem de uzman antrenörler eşliğinde salon ve saha çalışmaları ile devam ediyor. Proje koordinatörü Hüseyin Kaplan, akademi bünyesinde bugüne kadar toplam 1135 gencin hayatına dokunduklarını, sınavları kazanan gençlerin meslek sahibi olmalarıyla yaptıkları işin ne kadar anlamlı olduğunu gördüklerini kaydetti.

30. Dönem POMEM sınavlarına giren 320 gençten 131'i sportif sınavda başarılı olup POMEM Okulunu kazandı. Bunun dışında farklı üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile ASEM ve PMYO kazanan 56 gençte eğitim hayatlarına başlamak için gün sayıyor. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, gençlerle Çok Amaçlı Spor Merkezinde yapılan programda bir araya geldi.

"Hayatta daima hedefleriniz olsun"

Gençleri hayata hazırlayan, bir çok gence dokunarak meslek sahibi olmalarını sağlayan bu kurslara çok önem verdiklerini kaydeden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman; doğru, planlı ve çok çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında kursların yapıldığını ifade eden İlman, emeği geçen herkese teşekkür ederek gençlere, hayatta her zaman hedeflerinin olmasını tavsiye etti. İlman, gidecekleri yerlerde kendilerini iyi yetiştirmelerini, vatana millete faydalı birer birey olmalarını diledi.

Çalışmalar dışında sosyal olarakta birçok aktivitenin içinde olduklarını kaydeden gençler, bu imkanların oluşmasını sağlayan başta antrenörleri olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Kursiyerlere protokol tarafından başarı belgeleri takdim edildi. - DENİZLİ