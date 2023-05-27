Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi Sınav Sonuçları Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etap sonuçları açıklandı. Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırması plananlanan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için düzenlenen seçme sınavının sonuçları açıklandı.