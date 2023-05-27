Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi Sınav Sonuçları Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi Sınav Sonuçları Açıklandı

Eğitim Haberleri

Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etap sonuçları açıklandı. Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırması plananlanan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için düzenlenen seçme sınavının sonuçları açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etap sonuçları açıklandı.

Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırması plananlanan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için düzenlenen seçme sınavının sonuçları açıklandı.

Sınava katılan, ilçe sınırları içerisindeki devlet okullarında eğitim gören tüm 4.sınıf öğrencileri sonuçlarını https://www.merkezefendi.bel.tr/.../2023-robotik-2-etap.pdf adresinden görebilecek. İkinci etap sınavı ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA / Eğitim

Merkezefendi Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title