Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi Sınav Sonuçları Açıklandı
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Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etap sonuçları açıklandı. Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırması plananlanan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için düzenlenen seçme sınavının sonuçları açıklandı.
Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etap sonuçları açıklandı.
Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırması plananlanan Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için düzenlenen seçme sınavının sonuçları açıklandı.
Sınava katılan, ilçe sınırları içerisindeki devlet okullarında eğitim gören tüm 4.sınıf öğrencileri sonuçlarını https://www.merkezefendi.bel.tr/.../2023-robotik-2-etap.pdf adresinden görebilecek. İkinci etap sınavı ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'nde yapılacak.