Merkezefendi Belediyesi Öğrenim Yardımı Sonuçları Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi, 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağlanan öğrenim yardımı sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesinden sonuçları öğrenebilecek ve 8 ay boyunca 400 TL destek alacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağlanan öğrenim yardımı sonuçları açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nce ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5. ile 12. sınıflar arasında öğrenim gören binlerce öğrencinin yararlanacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler belediyenin resmi internet adresinden sonuçları öğrenebilecek. Sonuçlara göre öğrenim yardımını almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca 400 TL destek sağlanacak. Öğrenim destekleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

"Öğrencilerimizin her zaman yanlarındayız"

Nüfusuna oranla öğrencilere en fazla destek sağlayan belediyelerden birisi olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimizde yaşayan binlerce çocuklarımızın heyecanla beklediği öğrenim yardımı sonuçlarını açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize 8 ay boyunca öğrenim desteği sağlayacağız. Geçen yıl 200 TL olan öğrenim desteğini bu yıl yüzde yüz artırarak 400 TL'ye çıkarttık. Aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla binlerce öğrencimize aylık 400 TL öğrenim desteği sağlayacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Öğrenim desteğinden yararlanacak olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ