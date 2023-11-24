Merkezefendi Belediyesi Öğrencilere Öğrenim Desteği Sağlıyor

Merkezefendi Belediyesi, 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye öğrenim desteği sağlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere her yıl düzenli olarak destek sağlıyor. Merkezefendi Belediyesi, öğrenim yardımı almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca 400 TL destek sağlayacak. Merkezefendi Belediye ana hizmet binası önünde öğrencilere, öğrenim desteklerini çekebilecekleri banka kartları personeller tarafından teslim edildi. Öğrenim desteğinin ödemeleri öğrencilere verilen banka kartlarıyla hesaplarına yatırılacak.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HER BİRİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Eğitimin alanında öğrencilere desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve gelecek nesillere katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, hem ailelerimizin omuzlarındaki yükü bir nebze hafifletmek hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza katkı sunmak. Merkezefendimizde yaşayan binlerce öğrencimize, sonuçlara göre dağıtmış olduğumuz banka kartları ile 8 ay boyunca aylık 400 TL öğrenim desteği sağlayacağız. Eğitim desteğinden yararlanacak olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine tekrar hayırlı olsun. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız" dedi.