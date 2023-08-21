Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' yoğun ilgi görüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' girişimci kadınların ürünlerini sergilemesi ve vatandaşların keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenleniyor. Başkan Şeniz Doğan, etkinliğe olan ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hem kadın üreticilerimize destek oluyor hem sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hem girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergilemesi hem de vatandaşların keyifli ve güzel vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' binlerce Denizliliyi ağırlıyor.

Başkan Doğan da Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ne gelerek hem stant sahipleri ile hem de Denizlililer ile sohbet etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şenlikte konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler ile keyifli anlar yaşandı.

Girişimci kadınlardan ve vatandaştan olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Doğan, şunları söyledi:

"Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'mize hemşehrilerimizin ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Hem kadın üreticilerimize destek oluyor hem sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Şenliğimizdeki iletişim oldukça güzel. Ekonomik krizin hat safhada olduğu bu zor günlerde biraz daha aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bütün Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerime katılımları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi ağustos ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'mize bekliyorum."

Ornaz Vadisi Yaz Şenliği gelecek hafta sonu da devam edecek.