Merkezefendi Belediyesi'nden Yaratıcı Drama ve İngilizce Kursu Kayıtları Başladı

Merkezefendi Belediyesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik ücretsiz 'Yaratıcı Drama ve İngilizce Kursu' kayıtlarını başlattı. Yaratıcı Drama kursu 6-12 yaş arasındaki çocuklara, İngilizce kursu ise ortaöğretim çağındaki gençlere ve 18 yaş üzeri vatandaşlara yönelik.

Merkezefendi Belediyesi'nin açtığı 'Yaratıcı Drama ve İngilizce Kursu' için kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Talepler üzerine ücretsiz 'Yaratıcı Drama ve İngilizce Kursu' kayıtları başladı. Yaratıcı Drama kursuna başvuracak 6 – 12 yaş arasındaki çocuklar, topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri eğitimler alacak. Yaratıcı Drama Kursu kayıtları, 9 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Yaratıcı Drama kurs kayıtları, Merkezefendi Kültür Merkezi'nden şahsen yapılacak.

Ortaöğretim çağındaki gençler ile 18 yaş ve üzeri vatandaşların kayıt olabileceği, kontenjan ile sınırlı İngilizce kursuna kayıtlar da başladı. İngilizce kursuna başvurular ise Merkez Kütüphane'den şahsen yapılacak.