Merkezefendi Belediyesi 65 yaş ve üzeri yetişkinler için satranç ve zeka oyunları kursu açıyor

Merkezefendi Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yetişkinler için satranç, akıl ve zeka oyunları kursu açıyor. Kurslar, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Adalet Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Merkezefendi Belediyesi, 65 yaş ve üzeri Merkezefendili yetişkinler için satranç, akıl ve zeka oyunları kursu açıyor.

Yetişkinler Alzheimer rahatsızlığına yakalanmamalarını, verimli vakit geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak için ilçeye aktif yaş alma merkezleri kazandıran Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar için kurslar açan Merkezefendi Belediyesi'nce, 65 yaş ve üzeri yetişkinler için satranç, akıl ve zeka oyunları kursu açılacak. Başvuruları başlayan kurslar, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Adalet Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Başvurular, kurs merkezlerinden şahsen yapılacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden kurs hakkında detaylı bilgi alabilecekler.